لبنان

سرقة صيدلية في زحلة والاعتداء على صاحبها.. والكاميرات شاهدة (فيديو)

Lebanon 24
29-12-2020 | 09:50
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رصدت كاميرات المراقبة لحظة سرقة صيدلية المدينة في حي السيدة بزحلة.


وكان صاحب الصيدلية قد تلقى ضربة على رأسه بالسلاح، وتمت سرقة جيب من نوع cherokee و آخر من نوع suzuki وهاتفَين وأموال من خزنة الصيدلية.
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سرقة

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