سرقة صيدلية في زحلة والاعتداء على صاحبها.. والكاميرات شاهدة (فيديو)

رصدت كاميرات المراقبة لحظة سرقة صيدلية المدينة في حي السيدة بزحلة.





وكان صاحب الصيدلية قد تلقى ضربة على رأسه بالسلاح، وتمت سرقة جيب من نوع cherokee و آخر من نوع suzuki وهاتفَين وأموال من خزنة الصيدلية.