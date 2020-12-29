لبنان

لقاح كورونا.. الفرق بعد تلقيح هذه النسبة من اللبنانيين

Lebanon 24
29-12-2020 | 09:55
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توقع الوزير السابق محمد جواد خليفة أن ترتفع نسبة الاصابات بكورونا بعد الاعياد وهذا أمر طبيعي نتيجة الاختلاط، لافتا الى أن ما يجري ليس مفاجئا والمطلوب اجراءات وتدابير وقائية لمواجهة هذه المرحلة التي تمر بها كل دول العالم.
خليفة وفي حديث عبر "صوت كل لبنان" أشار الى أن وزارة الصحة قادرة على تأمين 25 في المئة من اللقاحات الا أن آلية التوزيع والحقن تواجه صعوبة وتحتاج الى جهد لوجيستي كبير، مشددا على ضرورة أن يكتسب لبنان أكثر من ستين في المئة مناعة مجتمعية لكي نلاحظ الفرق.
واذ لفت الى أن المنظمات الدولية هي من ستتكفل بتأمين اللقاح، أوضح أن هناك روزنامة عالمية حددت آلية التوزيع وهي معتمدة لدى غالبية دول العالم حيث تعطي الاولوية لكبار السن وللاشخاص الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس.
 
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