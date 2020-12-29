أسود: الفدرالية والقانون الارثوذكسي بداية حل

غرد النائب زياد أسود عبر حسابه على "تويتر": "جميع الطوائف تناوبت على الحكم بكل مقوماته فكانت النتيجة سقوط الدولة وتفكك الوطن وانقسام شعبه وتدخلات وعمولات. الا يعتقد البعض ان التفتيش على شكل آخر من الحكم و النظام قد أصبح ضرورة وطنية لجمع شعب وبناء دولة بدلا من التمسك بنظام فاشل. الفدرالية والقانون الارثوذكسي بداية حل".