الثلوج على هذا الارتفاع.. ومشهد ساحر

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الثلج غطى قمم الجبال الشمالية على ارتفاع 2000 متر، من كرم شباط اعالي القبيات الى قلعة عروبة اعالي فنيدق وصولا الى جبال الاربعين اعالي الضنية، ما يساهم في تعويض خزائن المياه الجوفية ما خسرته وفتح الباب امام ممارسة الرياضة الشتوية.ويبقى على الجهات الرسمية المعنية الاستعداد لمواجهة الثلوج وفتح الطرق والابقاء على شرايين التواصل مفتوحة وآمنة بين البلدات والقرى الجبلية، ليتمكن اهلها من تأمين مؤونتهم والمحروقات في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، والاوضاع الصحية المقلقة.