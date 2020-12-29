العاقورة.. نائب رئيس البلدية مصاب بكورونا

علم ان نائب رئيس بلدية العاقورة العميد المتقاعد اسد الهاشم اصيب بفيروس بكورونا بعدما جاءت نتائج فحوصاته ايجابية. كما اصيب رئيس البلدية السابق بطرس كرم نصرالله بالفيروس.