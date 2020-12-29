لبنان

فهمي استقبل نائبا كتلة الوفاء للمقاومة شري والموسوي

Lebanon 24
29-12-2020 | 11:09
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استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه قبل ظهر اليوم نائبا كتلة الوفاء للمقاومة امين شري وابراهيم الموسوي، وتم عرض لاخر التطورات اللبنانية على المستويات كافة، فضلا عن شؤون خدماتية عامة.
والتقى فهمي ضباط سرية وزارة الداخلية للتهنئة بالاعياد، وتوجه لهم بكلمة شكر على جهودهم، وقال: "ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان أرخت بثقلها ايضاً عليكم وعلى زملائكم في الاسلاك العسكرية كافة ، الا ان عقيدتكم ومعنوياتكم وثباتكم في خدمة الوطن لم تتزعزع يوماً".
وتمنى فهمي "ان يحمل العام الجديد للبنان واللبنانيين جميعاً بصيص أمل لتخطي هذه الظروف".
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