لبنان

بيان من الأمن العام للأجانب في لبنان.. هل تنطبق عليكم هذه الشروط؟

Lebanon 24
29-12-2020 | 11:31
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صدر عن المديري العامة للأمن العام البيان التالي:
 
"تعلن المديرية العامة للأمن العام انه اعتباراً من تاريخ 01/01/2021، سيصار إلى عدم السماح لأي مسافر عربي أو أجنبي (لديه إقامة عمل في لبنان) بالمغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلا إذا:
- كانت الإقامة السنوية الأصلية والصالحة بحوزته
- أو كان جواز سفره موشحاً بتسوية صالحة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام
- أو إذا كان موضوع إفادة مغادرة وجواز سفره موشح بخاتم من قسم المراجعات في المطار". 
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