بيان من الأمن العام للأجانب في لبنان.. هل تنطبق عليكم هذه الشروط؟

صدر عن المديري العامة للأمن العام البيان التالي:

"تعلن المديرية العامة للأمن العام انه اعتباراً من تاريخ 01/01/2021، سيصار إلى عدم السماح لأي مسافر عربي أو أجنبي (لديه إقامة عمل في لبنان) بالمغادرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلا إذا:- كانت الإقامة السنوية الأصلية والصالحة بحوزته- أو كان جواز سفره موشحاً بتسوية صالحة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام- أو إذا كان موضوع إفادة مغادرة وجواز سفره موشح بخاتم من قسم المراجعات في المطار".