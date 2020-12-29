سجن واشغال شاقة مؤبدة وغرامات بـ50 مليون ليرة.. احكام غيابية لـ"جنايات البقاع"

أصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة أحكام غيابية في حق متهمين بارتكابهم جنايات: خطف، سلب، احتيال، الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، السرقة، تأليف عصابة، سرقة واسلحة، سرقة اسلاك كهربائية، ترويج عملة مزورة، شيكات دون رصيد، تزوير واستعمال مزور، الادلاء بشهادة زور. وقضت الاحكام بالسجن من سنة الى الاشغال الشاقة المؤبدة، ودفع غرامات من مليون الى 50 مليون ليرة.

