الجيش: توقيف أحد قتلة العريف أول أيمن المحمد في الهرمل!

قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات توقف المدعو احمد عودة وهو أحد قتلة العريف اول ايمن المحمد الذي تمّ استدراجه في ٢٠٢٠/٢/٢٩ الى منطقة الشواغير -الهرمل واطلاق النار عليه ما ادى الى استشهاده#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/yqLtAzzblb
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 29, 2020
قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات توقف المدعو احمد عودة وهو أحد قتلة العريف اول ايمن المحمد الذي تمّ استدراجه في ٢٠٢٠/٢/٢٩ الى منطقة الشواغير -الهرمل واطلاق النار عليه ما ادى الى استشهاده#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/yqLtAzzblb