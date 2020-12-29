الجيش: توقيف أحد قتلة العريف أول أيمن المحمد في الهرمل!

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر" أنّ قوة من الجيش وبمؤازرة دورية من مديرية المخابرات أوقفت المدعو أحمد عودة وهو أحد قتلة العريف أول ايمن المحمد الذي تمّ استدراجه في إلى منطقة الشواغير - الهرمل واطلاق النار عليه ما أدى إلى استشهاده.

قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات توقف المدعو احمد عودة وهو أحد قتلة العريف اول ايمن المحمد الذي تمّ استدراجه في ٢٠٢٠/٢/٢٩ الى منطقة الشواغير -الهرمل واطلاق النار عليه ما ادى الى استشهاده#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/yqLtAzzblb — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 29, 2020