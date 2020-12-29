الحرارة الى إرتفاع.. هل يتحول الطقس ليلة رأس السنة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة على الساحل و ظهور ضباب محلي على المرتفعات.



وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس مستقر ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل وضباب على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فترة قبل الظهر، يتحول مساء الى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة على الساحل و ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول مساء الى غائم جزئيا.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الداخلية خلال الفترة الصباحية.





- الحرارة على الساحل من 11الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 4الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

- الانقشاع: متوسط اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 60 و 80% .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,42

- ساعة غروب الشمس: 16,37