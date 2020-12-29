لبنان

الحرارة الى إرتفاع.. هل يتحول الطقس ليلة رأس السنة؟

Lebanon 24
29-12-2020 | 12:21
A-
A+
Doc-P-779199-637448422825895057.jpg
Doc-P-779199-637448422825895057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة على الساحل و ظهور ضباب محلي على المرتفعات.
 
وجاء في النشرة الآتي:
- الحالة العامة: طقس مستقر ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.
- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل وضباب على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فترة قبل الظهر، يتحول مساء الى قليل الغيوم.
الأربعاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة على الساحل و ظهور ضباب محلي على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول مساء الى غائم جزئيا.
الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الداخلية خلال الفترة الصباحية.


- الحرارة على الساحل من 11الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 4الى 16 درجة.
- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
- الانقشاع: متوسط اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 60 و 80% .
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,42
- ساعة غروب الشمس: 16,37

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:03 | 2020-12-30
00:57 | 2020-12-30
00:18 | 2020-12-30
00:13 | 2020-12-30
00:02 | 2020-12-30
23:28 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website