مأساة في كسارة.. أب وابنته قضيا جراء تنشقهما الغاز!

نقلت إلى مستشفى البقاع جثة المدعو ع.ا.س. 65 عاما سوري الجنسية، وجثة ابنته ر. 6 سنوات، قضيا جراء تنشقهما مادة الغاز في منزلهما في كسارة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



كما نقلت زوجته وأولاده الثلاثة الى المستشفى المذكور وهم بحالة جيدة.