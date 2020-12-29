لبنان

هل يقفل المطار بعد الأعياد؟

Lebanon 24
29-12-2020 | 13:20
A-
A+
Doc-P-779217-637448454641604905.jpg
Doc-P-779217-637448454641604905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا وزير الصحة حمد حسن الذي قال بعد اللقاء: "أطلعنا دولة الرئيس على آخر الاتصالات الجارية مع شركة فايزر. حصل بعض التأخير في النقاش حول بعض النقاط، بخاصة في مقدمة العقد، فشركة فايزر ونحن لدينا بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، منها الحصانة السيادية وعدم وجود قانون نافذ يحمي الشركات المصنعة للأدوية واللقاحات لاستخدام المنتجات بصورة طارئة".

أضاف: "هذه الملاحظات لن تؤثر على موعد وصول اللقاح قبل منتصف شهر شباط المقبل. أما بالنسبة إلى الجدل حول موضوع إقفال البلد والمطار بعد الأعياد، فنقول إنه نتيجة التجارب السابقة وصلنا لخلاصة تؤكد حتمية ملاحقة البؤر الوبائية في المناطق التي تتواجد فيها أعداد إصابات محددة، والعمل على تتبعها ومعالجتها أو إقفال تلك الأماكن، إلى جانب إلزامية وضع الكمامة والتشدد في إجراءات القوى الأمنية. الكورونا المتحولة منتشرة في أكثر من 12 دولة في العالم، والاجراءات المتخذة هي نفسها المطبقة مع الكوفيد-19. أما ما يحكى عن إقفال المطار فهو موضوع خارج النقاش. ما يجب اعتماده هو تطبيق الاجراءات اللازمة التي تتخذها وزارة الصحة بالنسبة إلى الوافدين والمقيمين. فما هو واضح أن لبنان بعد العاشر من كانون الثاني سيسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات. إن وزارة الصحة العامة حولت مستحقات المستشفيات كافة، والمطلوب من مدراء المستشفيات الحكومية التزام مسؤولياتهم لنكون قدوة لإسعاف الناس".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:03 | 2020-12-30
00:57 | 2020-12-30
00:18 | 2020-12-30
00:13 | 2020-12-30
00:02 | 2020-12-30
23:28 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website