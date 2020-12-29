الافراج عن 60 سائق شاحنة لبنانيا كانوا محتجزين عند الحدود السورية اللبنانية

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان السلطات السورية أفرجت ليل امس عن 60 سائق شاحنة لبنانيا كانوا محتجزين منذ ما يقارب الشهر ونيف عند الحدود السورية اللبنانية قرب معبر الدبوسية.

وأفاد احد السائقين انه تم افراغ حمولتهم في حماة كما تم حجز الرمول المنقولة من لبنان.

وعاد السائقون وشاحناتهم الى مدنهم وبلداتهم في لبنان وشكروا كل من ساعدهم في العودة الى ديارهم كما شكروا وسائل الاعلام التي اثارت قضيتهم.