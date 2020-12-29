مجموعات شبابية طالبية نظمت مسيرة من شارع الحمرا باتجاه الجامعة الاميركية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعات شبابية طالبية من الحراك المدني وطلاب الحزب الشيوعي اللبناني، نظموا مسيرة قبل ظهر اليوم، إنطلقت من شارع الحمرا الرئيسي ووصلت الى أمام الجامعة الاميركية في بيروت وسط اجراءات امنية مشددة.

ورفع الطلاب لافتات تطالب بعدم اعتماد سعر صرف الدولار 3900 ليرة لبنانية والابقاء على سعر الـ1515 ليرة كي لا يكون هناك عبء على كاهل الاهل وليتمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي في ظل الضائقة المالية والاقتصادي التي يعاني منها الشعب اللبناني، وخصوصا ذوي الدخل المحدود".

وتم قطع الطريق لبعض الوقت وتوقف المتظاهرون أمام مدخل الجامعة، مرددين شعارات "الوطن للعمال"، "تسقط سلطة رأس المال" و"الجامعة الاميركية صارت ثكنة عسكرية".

وجدد الطلاب دعوتهم الى الاعتصام والتظاهر مرة جديدة استمرارا لنضال الحركة الطالبية".