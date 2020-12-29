إشكال وتدافع خلال تظاهرة طالبية أمام الجامعة الاميركية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن إشكالا سجل بين المشاركين في التظاهرة الطالبية أمام الجامعة الاميركية في شارع بلس والعناصر الامنية المولجة حماية حرم الجامعة. وترافق ذلك مع تدافع وتدافش. وانتقلت مجموعة من المعتصمين الى مدخل آخر للجامعة.

وعملت القوة الامنية على ابعاد المتظاهرين من امام مبنى الجامعة بعدما حاولوا اقتحامها.