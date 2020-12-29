الخروقات الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه - الآتي:



بتاريخ 28 / 12 / 2020 اعتباراً من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 14.40 تمّ تسجيل /8/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.



بتاريخ 27 / 12 / 2020 اعتباراً من الساعة 19.10 ولغاية 28 / 12 / 2020 الساعة 18.50 تم تسجيل /6/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.



