لبنان

اليكم عدد حالات كورونا في السجون

Lebanon 24
29-12-2020 | 13:57
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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:
 في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه: 
1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي إلى /582/ حالة من أصل العدد الإجمالي /632/ حالة إيجابية، من ضمنها /6/ حالات إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، وحالة إيجابية واحدة في سجن القاصرات، وذلك بعد إجراء /2311/ فحصاً مخبرياً (PCR) للنزلاء. 
2- في سجن جبيل، توجد /1/ حالة إيجابيّة.
3- في نظارة فصيلة القبّة، توجد / 3/ حالات إيجابية.
4- في نظارات وحدة شرطة بيروت، توجد حالة إيجابية واحدة.
5- أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فتوجد حالة إيجابية واحدة. 
6- في نظارات قصر عدل طرابلس ومخفر بعلبك وسجن زحلة لا يوجد حالات إيجابيّة، وكلّ النزلاء الّذين أصيبوا بفيروس كورونا قد تماثلوا للشفاء. 
نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.

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