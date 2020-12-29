حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 27 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 27/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ست عشرة (16) حالة إيجابية.





وجاءت النتائج كالتالي:

" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة TO رقم 3339 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

" -رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)".

