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لبنان
خلية الازمة في قضاء زغرتا: اجراءات مشددة خلال رأس السنة
Lebanon 24
29-12-2020
|
14:22
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عقدت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا اجتماعا في مكتب قائمقام زغرتا ايمان الرافعي، في سرايا زغرتا الحكومية، وناقشت امورا متعلقة بالتشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية خلال سهرة رأس السنة، في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، رئيس بلدية زغرتا - إهدن أنطونيو فرنجية، رئيس فرع المخابرات العقيد طوني أنطون، آمر فصيلة زغرتا الرائد داني حداد، رئيس مكتب المعلومات النقيب جورج رزق، آمر مفرزة استقصاء الأمن العام الملازم أول بول ابراهيم، طبيب قضاء زغرتا الدكتور سامي الأحدب ومسؤولة الصليب الأحمر جوزفين حرفوش.
اثر الاجتماع، اصدر المجتمعون بيانا اعلنوا فيه التدابير التالية:
"- أولا: بسبب التزايد اليومي لعدد الإصابات وبصورة مطردة تمنى أعضاء الخلية على المواطنين الابتعاد عن التجمعات واقتصار الاحتفالات على أفراد العائلة، مع التقيد بالإرشادات الوقائية للحد من تفشي الفيروس مجتمعيا.
- ثانيا: عوضا عن إتخاذ قرار بمنع التجمعات، يتم إلزام أصحاب المؤسسات السياحية التي تقيم احتفالات في رأس السنة، توقيع تعهد تلتزم بموجبه إجراءات الوقاية وفقا لتعميم وزارتي الداخلية والسياحة، وذلك بموجب محضر قوى الامن الداخلي وبالتنسيق مع الشرطة البلدية. (نسبة اشغال 50%، الا يتعدى عدد الاشخاص 8 على الطاولة، منع النرجيلة في الاماكن المغلقة، عدم وجود حلبات للرقص).
- ثالثا: وجوب متابعة الأجهزة الأمنية والبلديات وخلية الأزمة بشكل متواصل، والافادة عن أي مخالفة للاجراءات الوقائية وإتخاذ التدابير المناسبة بالخصوص، كما أنه بإمكان أي مواطن الإعلام عن شكوى على رقم العمليات 112".
وطلبت الرافعي في كتاب وجهته الى رؤساء البلديات في قضاء زغرتا "إفادة المخفر المختص بصورة عاجلة عن المؤسسات السياحية على اختلافها، التي تقيم احتفالات في رأس السنة ومتابعة ومراقبة مدى التقيد بالإجراءات الوقائية وتسطير محاضر بحق المخالفين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص".
كذلك وجهت كتابا الى قائد سرية درك زغرتا "للتشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية خلال سهرة رأس السنة والإيعاز لمن يلزم إبلاغ المدير المسؤول في المؤسسات السياحية ضمن نطاق قضاء زغرتا (مطعم، مقهى، حانة، ملهي، فندق، منتجع...) وجوب التقيد بالارشادات والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة، وتوقيع التعهد المرفق ربطا بموجب محضر، وذلك بالتنسيق مع الشرطة البلدية، وإبلاغهم أنه في حال عدم الالتزام سيصار إلى تسطير محاضر ضبط وإتخاذ قرارات بالاقفال بالشمع الأحمر لمدة تحدد لاحقا ومع تشديد المراقبة منعا لأي تجاوزات قد تحصل".
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