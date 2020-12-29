جرحى بانقلاب سيارة عند مدخل صيدا الشمالي

وقع حادث سير عند مدخل صيدا الشمالي- الرميلة أدى الى زحمة سير في المحلة ووقع جرحى.



وفي التفاصيل التي ذكرتها الوكالة الوطنية للإعلام، ان سيارة نوع هيونداي انقلبت بعد ان فقدت سائقتها السيطرة عليها نتيجة اصطدامها بشاحنة. ونقلت عناصر الصليب الأحمر اللبناني إصابتين، فيما نقل فوج الإنقاذ الشعبي الجريحة الثالثة م.م. مواليد 1999 إلى مستشفى لبيب الطبي في صيدا.



