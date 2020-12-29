رئاسة مجلس الوزراء: تكليف وزير الصحة التفاوض لعقد اتفاقية مع شركة PFIZER

أعلنت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، تكليف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن التفاوض على عقد اتفاقية تتعلق بلقاح كورونا المستجد مع شركة Pfizer.

وجاء في البيان ما يلي:

"بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية على استكمال التفاوض على عقد اتفاقية تتعلق بلقاح كورونا المستجد مع شركة Pfizer،

نفيدكم بموافقة السيد رئيس مجلس الوزارء على استكمال التفاوض تمهيدا للابرام وفقا للأصول المنصوص عنها في المادتين 52 و65 من الدستور".