لبنان

اعتصام في عين الحلوة رفضا لتقليص خدمات الاونروا

Lebanon 24
29-12-2020 | 15:40
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نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا اعتصاما أمام مكتب مدير خدمات الاونروا في مخيم عين الحلوة، احتجاجا على تقليص الاونروا لخدماتها وللمطالبة بتحمل مسؤولياتها.

المقدح
والقى امين سر منظمة الصاعقة في صيدا ابو بسام عبد المقدح كلمة القوى السياسية واللجان الشعبية استنكر فيها "سياسة تدني وتراجع خدمات الاونروا الصحية والتربوية و الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، اضافة الى جائحة كورونا وارتفاع نسبة البطالة بين ابناء شعبنا"، داعيا ادارة الاونروا ومديرها العام في لبنان كلاوديو كوردوني "الى إيجاد المبالغ المالية لتحسين الخدمات".

عثمان
من جهته، طالب مسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة فؤاد عثمان المدير العام للانروا في لبنان بـ"العمل بشكل جدي، بعيدا عن سياسة التسويف، والقيام بواجبه في تأمين الأموال اللازمة لتحسين الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية لشعبنا في لبنان، وتفعيل برنامج الطوارئ في ظل جائحة كورونا وارتفاع نسبة البطالة بسبب حرمان شعبنا من ابسط حقوقه المدنية و الإنسانية".

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