لبنان

دعوة للإنضباط ليلة رأس السنة في مخيم البداوي... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-12-2020 | 16:39
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 ناشدت الفصائل الفلسطينية في بيان المواطنين الالتزام بالقوانين المرعية ليلة رأس السنة ودعتهم الى عدم اطلاق النار، منبهة "من يخالف، باتخاذ اجراءات قاسية في حقه صونا لأمن المخيم وحياة الاهالي".

وتقدمت قيادة الفصائل واللجان الشعبية في الشمال "من جماهير شعبنا بخالص التمنيات بأن يكون العام المقبل، عام الصمود واستمرار حفظ وجودنا ووجود مخيماتنا القاعدة الأساسية لحفظ حقنا في العودة الى وطننا وأرضنا وتهيب الفصائل واللجان الشعبية بأبناء شعبنا في مخيم البداوي بعدم اطلاق النار ليلة رأس السنة وغيرها من المناسبات لما يسببه ذلك من ازعاج للاطفال والنساء والشيوخ وخروج عن القانون". وأكدت انها "اتخذت الاجراءات كافة من أجل الضرب بيد من حديد على كل من يطلق النار جزافا وستكون القوة الأمنية على اتم الاستعداد للتصدي لأي مخل بالأمن مدعومة من كافة الفصائل واللجان الشعبيه التي أعلنت بالاجماع رفع الغطاء عن أي مخل بالأمن أو من يطلق النار والذي سيعرض نفسه للاعتقال والملاحقة واتخاذ أقصى العقوبات في حقه".

واعتبرت الفصائل واللجان الشعبية "كل من لا يلتزم بهذا القرار خارجا عن المصلحة الوطنية ومتهما بتنفيذ أجندات خارجية وهو بقصد أو بدون قصد يتآمر للنيل من المخيم وأهله".
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