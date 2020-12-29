لبنان

عون يوقع 3 قوانين

Lebanon 24
29-12-2020 | 16:38
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، ثلاثة قوانين حملت الارقام 198 و199 و200 تاريخ 29 كانون الاول 2020. ويرمي القانون 198 الى تمديد العمل بالقانون الرقم 107/2018 واعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل. نافذا وتمديد العمل به. ويرمي القانون 199 الى تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم. اما القانون 200 فيقضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لسنة واحدة.

وكان مجلس النواب اقر القوانين الثلاثة في جلسته التي انعقدت يوم الاثنين في 21 كانون الاول الجاري.

ويعمل بهذه القوانين فور نشرها في الجريدة الرسمية.
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