كركي قرر اقفال مكتب الضمان في طرابلس اعتبارا من صباح الغد الى 4 ك2 المقبل لوجود اصابات بكورونا

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بيان، أعلن فيه انه "بعدما تبين اصابة عدد من المستخدمين في مكتب طرابلس الاقليمي بفيروس كورونا، وبناء على توصيات اللجنة المكلفة متابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، وحفاظا على صحة المستخدمين والمراجعين، تقرر اقفال مكتب طرابلس الاقليمي اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 30 كانون الاول 2020 ،على ان يستانف العمل في المكتب المذكور صباح يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021، وذلك على ضوء نتائج الفحوصات التي سوف تجرى لباقي مستخدمي المكتب".