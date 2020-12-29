لبنان

توضيح من ادارة مرفاً بيروت حول الفيديو المتعلّق بالرصيف رقم 16

Lebanon 24
29-12-2020 | 17:11
A-
A+





Doc-P-779289-637448593168197222.jpg
Doc-P-779289-637448593168197222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن ادارة واستثمار مرفا بيروت البيان التالي: "تعليقا على الفيديو المتعلّق بالرصيف رقم 16 والذي تضمّن زوراً وجود إنهيار للرصيف المذكور، والذي يهدف الى الإساءة لمرفأ بيروت ودوره الرياديّ، نوضّح ما يلي:
 
بداية، علينا أن نفرّق بين الرصيف 16 وبين الباحة الملاصقة له، وهي معدّة لتخزين الحاويات، وهما مستقلين تماما عن بعضهما البعض، تقنيّا، هندسيا و انشائيا .
أ- رصيف 16 :B
انّ رصيف 16 هو منشئ على أعمدة أنبوبيّة Piles مصنوعة من الفولاذ، كلّ واحد بقطر متر وبعمق يصل الى 75 متر خارق ومثبّت بالصخر الطبيعي وعليه الأوناش والسكك الحديديّة، والرصيف هو آمن كلياً وغير قابل للإنخساف ولا قابل للإنحراف.

أمّا بالنسبة للأوناش، فهي محمّلة على سكك حديديّة على جسور مصلّبة بالحديد المقوىّ، وعلى الرصيف 16 وليس على باحة التخزين، وتلك الجسور محمّلة بدورها على أعداد من أعمدة Pilesموزّعة بكثافة حسب دراسة علميّة مخصّصة لهكذا حمولة، بطريقة تجعل الرصيف والأوناش آمنة كليا.
 
ب- باحة التخزين:
هناك خلف الرصيف 16 و ملاصق له، Construction Joint مستقلة وهي بين الرصيف والباحة، ومن هنالك بعدها تبدأ الباحة لتخزين الحاويات والباحة مؤسسة على الردم المرصوص Compacted Backfill وهو ردم ذات مواصفات عالية وخاصة بالأعمال البحرية، وهي مستقلة تماما عن الرصيف وسكة حديد الأوناش و هي مرصوصة بالضغط الديناميكيDynamic Compaction ممّا يزيد من نسبة كثافة التربة اللازمة.

ومن خلال التصميم الاساسي للشركة الالمانية Sellhorn قد ذُكر فيه أنّه سيحدث حركة هبوطيّة لأرضيّة التربة settlement في آخر جزء بسيط من باحة التخزين القريبة من نهر بيروت نتيجة الترسّبات (very soft clay alluvial deposits) التي يجرفها النهر الى عمق المياه مع باقي الترسّبات داخل منطقة التخزين، وتوقّعت الشركة المذكورة حدوث الهبوط الجزئي المذكور في فترة زمنيّة بعد الانشاء خلال العشر سنوات.
وإنّ حدوث هذا الهبوط الجزئي هو أمر طبيعي كما يحصل في المنشآت العالميّة المشابهة كونه أمرا فنيا وهندسيا.
ونشير هنا بأنّ أعمال الصيانة للهبوط المذكور في الجزء البسيط من الباحة قد بدأت فعليا.
 
في الختام، نقول أنّ المتربصين سوءا لمرفأ بيروت لن ينالوا مآربهم، بل نؤكّد للجميع أنّ المرفأ مستمرّ، وسيستمرّ بقوّة حضوره وتألّقه رائدا بين الموانئ العالميّة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:03 | 2020-12-30
00:57 | 2020-12-30
00:18 | 2020-12-30
00:13 | 2020-12-30
00:02 | 2020-12-30
23:28 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website