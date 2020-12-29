إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان.. رقم قياسي بهذه المحافظة!

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:

أفاد التقرير اليومي الصادر عن غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن "رقم قياسي جديد تسجله عكار في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية: 106 اصابات جديدة، منها 19 اصابة في بلدة القبيات.

كما سجل التقرير أيضا 73 حالة شفاء.



وتبعا لهذه المستجدات، بات العدد الجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم:4458 مصابا.



الحالات الايجابية التي تزال قيد المعالجة حتى الان: 826 حالة.



كما ارتفع عدد حالات الحجر المنزلي الى 981 حالة، قيد المتابعة والمراقبة.



اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم فبلغ: 3558 حالة.



واستقر عدد حالات الوفاة على 74 حالة.

و صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بيان، أعلن فيه انه "بعدما تبين اصابة عدد من المستخدمين في مكتب طرابلس الاقليمي بفيروس كورونا، وبناء على توصيات اللجنة المكلفة متابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، وحفاظا على صحة المستخدمين والمراجعين، تقرر اقفال مكتب طرابلس الاقليمي اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 30 كانون الاول 2020 ،على ان يستانف العمل في المكتب المذكور صباح يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021، وذلك على ضوء نتائج الفحوصات التي سوف تجرى لباقي مستخدمي المكتب".





بدورها، شددت بلدية مشمش في بيان، بعد تزايد الاصابات بفيروس "الكورونا" في البلدة، على "ضرورة التقيد بالاجراءات الاحترازية وشروط السلامة العامة، والالتزام بالتدابير الوقائية خصوصا في المناسبات في فترة الاعياد منعا لتفشي الوباء بين الاهالي وحفاظا على سلامة الجميع".

و أعلنت بلدية مشحا، في بيان، "اصابة ثانية اليوم لأحد أبناء البلدة بفيروس كورونا، وهو الآن قيد الحجر المنزلي، ليصبح العدد التراكمي 10 إصابات".

كما أعلنت خلية الازمة لمنطقة الحروف في قضاء جبيل "تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا بين ابناء القرى، اثنتان في بلدة اده، وواحدة في بحديدات واصابة اخرى في مشحلان. وجددت الدعوة الى "ضرورة التزام المصابين الحجر المنزلي كذلك المخالطين لهم، وابلاغ الخلية عن أي أعراض يشعرون بها".



وفي جبل عامل، سجل التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل- مرجعيون، "ثلاث عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا: 2 الصوانة - 2 مجدل سلم - 1 قبريخا - 1 تولين -1 دير سريان - 1 ميس الجبل - 1 عديسة - 4 الخيام، وحالة وافدة الى بلدة مركبا، وسبع حالات شفاء: 6 الطيبة - 1 الصوانة".



وأشار الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد بلغ منذ بداية الازمة 958 و 732 حالة شفاء و 28 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 169 إصابة مؤكدة مخبريا: 162 قيد الحجر المنزلي و 7 حالات تتلقى العلاج في المستشفى".

من جهتها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية القبيات في بيان، انه "نظرا للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب ما رافق فترة العيد من تخالط وإهمال للعديد من مبادئ الوقاية، ونظرا لارتفاع تكاليف الفحوص وشح الموارد، قررت الخلية وضع مساهمة مالية رمزية في تكلفة كل فحص PCR وقدرها 30 ألف ليرة لبنانية ووضع مساهمة مالية في تكلفة الحجر وقدرها 15 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حجر. أما بالنسبة لمن يقومون بال"Rapid Test"، وبحسب توصيات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، نورد التعليمات التالية: إذا كانت النتيجة إيجابية تعتمد الخلية النتيجة وإذا كانت النتيجة سلبية فهي لا تعني عدم الإصابة بكورونا وبالتالي لا تعتمدها الخلية ويجب الالتزام بالحجر حتى إجراء فحص "PCR" للتأكيد من النتيجة".



كما أعلنت الخلية عن "شفاء حالتين وتسجيل 13 اصابة جديدة بالفيروس"، لافتة الى ان "مجموع الحالات الإيجابية في القبيات حتى الان 43 حالة"، مطالبة "كل من خالط ال-13 مصابا وكل من يعاني من عوارض مريبة بالاتصال على الخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192".

و أعلنت بلدية بزيزا قضاء الكورة في بيان،" تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمقيمين في نطاق بزيزا، وهما في صحة جيدة ويلتزمان الحجر المنزلي، ليصبح عدد الاصابات الناشطة في البلدة لغاية اليوم 7 حالات".

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في كرم عصفور في بيان، "تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة ، وهي ملتزمة الحجر وقيد المتابعة ".

كما أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، عن تسجيل 43 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي :



أنفه:2

راسمسقا:3

برسا:5

كفرصارون:5

فيع:1

كفرحزير:2

بتوراتيج:4

كوسبا:1

كفرحاتا:2

المجدل:6

داربعشتار:1

بترومين:2

زكرون:2

قرية بحبوش:1

ميون:2

عفصديق:1

قيد التحقق:3

و أعلنت خلية الازمة في بلدة القرنة في بيان، تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا لأحد أبناء البلدة.وبذلك يصبح عدد الحالات الإيجابية المسجلة 4 حالات تتلقى العلاج المناسب وملتزمة الحجر الصحي.