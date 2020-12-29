بعد تعرض صاحب صيدلية في زحلة للاعتداء والسرقة... هذا ما قاله فهمي بإتصال مع شريم!

بعد تعرض صاحب صيدلية في زحلة للاعتداء والسرقة... اجريت اتصالا بوزير الداخلية العميد محمد فهمي لاستيضاح الامر ، وعليه أكدّ معاليه إيلاء زحلة اهتماما استثنائيا والتشدد في فرض الاجراءات لضبط الوضع والسهر على امن المواطنين ومنع تكرار هكذا حوادث ...
— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) December 29, 2020
بعد تعرض صاحب صيدلية في زحلة للاعتداء والسرقة... اجريت اتصالا بوزير الداخلية العميد محمد فهمي لاستيضاح الامر ، وعليه أكدّ معاليه إيلاء زحلة اهتماما استثنائيا والتشدد في فرض الاجراءات لضبط الوضع والسهر على امن المواطنين ومنع تكرار هكذا حوادث ...