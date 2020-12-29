لبنان

منعا لتفشي كورونا... اقفال دائرة الشؤون شمالاً ليومين

Lebanon 24
29-12-2020 | 18:15
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 اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بـ"اقفال دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال ليومين منعا لتفشي وباء كورونا، واجراء الفحوص الطبية اللازمة، وذلك بعد الاطلاع على التقارير المتضمنة تسجيل اصابات ايجابية ضمن الدائرة المذكورة".

وجاء في نص القرار: "بعد الاطلاع على التقارير المتضمنة تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا ضمن دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال، وبناء على مقتضيات السلامة العامة وحرصا على منع انتشار الفيروس او تزايد حالات الاصابات، يقرر ما يلي:

- المادة الأولى: تقفل دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال يومي الاربعاء والخميس في 30 و 31 اي يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس، وذلك بسبب تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخاذ العينات والفحوص اللازمة من الموظفين والمخالطين.

- المادة الثانية: تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الأصول.

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
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