لبنان

حركة أمل دانت احراق خيم النازحين: على السلطات الامنية والقضائية الاسراع بمعاقبة المتورطين

Lebanon 24
29-12-2020 | 18:20
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دانت حركة "أمل" في بيان صادر عن مكتبها السياسي، "الإعتداء الذي طاول مخيما للنازحين السوريين وإحراقه في منطقة المنية بحنين"، مؤكدة ان "ما حصل من إحراق لخيم الأشقاء النازحين السوريين مدان ومستنكر بكل المقاييس، وهو بقدر ما يمثل من اعتداء على حياة الآمنيين، أيضا هو إعتداء على أبناء الشمال ومنطقة المنية والضنية بشكل خاص واللبنانيين بشكل عام، وإساءة لقيمهم في الضيافة وحسن الجوار".

ودعت الحركة "السلطات الامنية والقضائية المختصة الى ضرورة الاسراع بمعاقبة المتورطين".
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