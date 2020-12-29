دياب تسلم من وفد ديوان المحاسبة تقريرا عن مشروع تطوير النقل الحضري في بيروت

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وفدا من ديوان المحاسبة ضم القاضي محمد بدران والقاضي فوزي خميس، بحضور مستشار دياب خضر طالب.



وسلم الوفد الى دياب تقريرا يتعلق بمشروع تطوير النقل الحضري في بيروت.

