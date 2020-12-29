لبنان

دياب تسلم من وفد ديوان المحاسبة تقريرا عن مشروع تطوير النقل الحضري في بيروت

Lebanon 24
29-12-2020 | 18:24
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 استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وفدا من ديوان المحاسبة ضم القاضي محمد بدران والقاضي فوزي خميس، بحضور مستشار دياب خضر طالب.

وسلم الوفد الى دياب تقريرا يتعلق بمشروع تطوير النقل الحضري في بيروت.
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حسان دياب

فوزي خميس

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