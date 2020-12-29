لبنان

إصابات كورونا تجاوزت الـ2000 اليوم في لبنان... كم بلغت؟

Lebanon 24
29-12-2020 | 18:30
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و21 حالة وفاة. 
 
وجاء في التقرير: 
 
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