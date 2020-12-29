هكذا توزعت إصابات كورونا في المناطق...

لا يزال عداد كورونا يرتفع في لبنان وينتشر أكثر في مختلف المناطق اللبنانية. كيف توزعت الاصابات بين الامس واليوم؟

أعلنت بلدية متريت - قضاء الكورة في بيان، "تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسيدة وابنتها من البلدة، وهما بصحة جيدة وتلتزمان الحجر المنزلي".



وطلبت البلدية من المخالطين "التزام الحجر واجراء فحص ال PCR عند اللزوم وستكون مع الجهات المعنية على تواصل مستمر معهما"، مشددة على "الاهالي ارتداء الكمامة ،التزام التباعد الاجتماعي والغاء الزيارات غير الضرورية لتفادي الاصابة".

كما، افاد تقرير خلية الأزمة في قضاء بنت جبيل (طبابة القضاء - اتحاد بلديات بنت جبيل - اتحاد بلديات القلعة ) الوارد من طبيب الرصد الوبائي في القضاء الدكتور محمد حسن، انه "بناء على فحوصات ال pcr في مركزي بنت جبيل وتبنين سجل اليوم 16 اصابة توزعت على القرى والبلدات التالية:



تبنين: 9

عيتا الشعب: 3

بيت ليف: 1

شقراء ودوبييه: 1

خربة سلم: 1

ياطر: 1".

كما أعلنت خلية الازمة في بلدة حرار في بيان، "تسجيل إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم إلى 39 إصابة، 23 حالة تم شفاؤها، 15 حالة تتلقى العلاج المناسب وحالة وفاة".



ودعت البلدية "المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض الإلتزام بتدابير السلامة العامة والمبادرة الى الإتصال بالرقم التالي :70745748"، كما ذكرت ألاهالي ب"ضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس".

جنوباً، أعلنت بلدية انصارية في بيان، "ثبوت 4 حالات جديدة بفيروس كورونا هم قيد الحجر المنزلي". وطلبت من الاهالي "الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي ووضع الكمامات".

كما سجل التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، "ثلاث عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا: 2 الصوانة - 2 مجدل سلم - 1 قبريخا - 1 تولين -1 دير سريان - 1 ميس الجبل - 1 عديسة - 4 الخيام، وحالة وافدة الى بلدة مركبا، وسبع حالات شفاء: 6 الطيبة - 1 الصوانة".



وأشار الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد بلغ منذ بداية الازمة 958 و 732 حالة شفاء و 28 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 169 إصابة مؤكدة مخبريا: 162 قيد الحجر المنزلي و 7 حالات تتلقى العلاج في المستشفى".

أما بلدية كفرملكي فأعلنت في بيان، "تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا، وان الحالة الصحية للمصابين جيدة ويتابعون الحجر المنزلي وقد تم تحديد بعض مخالطيهم وابلاغهم إلزامية الحجر المنزلي".



كما طلبت من "جميع المخالطين الإلتزام بالحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية ومتابعة الإجراءات اللازمة معهم وفق تعليمات مصلحة الصحة في محافظة الجنوب".



كما اكدت على جميع المصابين ان "مدة انتهاء الحجر المنزلي تتم من خلال اذن بموجب بيان يصدر على صفحة الفايسبوك الرسمية للبلدية، وذلك بعد التأكد من ان المصاب قد انهى 14 يوما من الحجر المنزلي من تاريخ صدور نتيجة ال pcr، ولم يعد لديه اية عوارض صحية و اجرى فحص pcr جديد في مختبر معتمد ونتيجته سلبية".

واعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه "بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 90 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين، بينهم 7 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية الأثيوبية، توزعوا على الشكل التالي:



صور: 22

العباسية: 6

طورا: 6

الحوش: 5

البرج الشمالي: 5

معركة: 5

طيردبا: 5

المساكن: 4

الرشيدية: 4

المعشوق: 4

البص: 3

الحلوسية: 3

ديرقانون راس العين: 2

برج رحال: 2

أرزون: 2

جويا: 1

باريش: 1

البازورية: 1

الشهابية: 1

ديرعامص: 1

صديقين: 1

حناوية: 1

شحور: 1

المالكية: 1

جل البحر: 1

طيرفلسيه: 1

معروب: 1



وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4953 مصابا توزعوا وفق التالي :

4708 حالة محلية من بينهم 713 حالات من التابعية الفلسطينية و80 من التابعية السورية.

245 حالة وافدة.

3260 حالة شفاء.

59 حالة وفاة.

1635 الحالات النشطة.



واشارت الوحدة الى انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل".

وفي شكا، اعلنت خلية الأزمة في البلدية "تسجيل 9 اصابات بفيروس كورونا في البلدة ".

ودعت البلدية الاهالي ضرورة التزام إجراءات الوقاية .