عكر تفقدت قطعا وألوية للجيش: الثقة بالمؤسسة العسكرية هي الضمانة لقيام لبنان

قامت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بجولة تفقدية على عدد من قطع وألوية الجيش اللبناني، على طول الخط الساحلي لمدينة بيروت، بدءا من السعديات وصولا الى جونية، حيث أقيمت لها مراسم استقبال وتشريفات في كافة الألوية والمراكز العسكرية التي زارتها.

استهلت عكر زيارتها بمركز قيادة لواء المشاة الثامن في السعديات، ثم انتقلت الى قيادة فوج التدخل الرابع، فقيادة فوج التدخل الثالث. بعد ذلك، زارت قاعدة القوات البحرية، ومن هناك توجهت إلى مرفأ بيروت حيث وضعت إكليلا من الزهر على النصب التذكاري للشهداء الذين سقطوا جراء إنفجار المرفأ، على وقع عزف النشيد الوطني ونشيد الموتى.

المحطة التالية كانت في قيادة فوج المدفعية الأول، للاطلاع على آثار الدمار الذي لحق بهذا المركز حيث استشهد عدد من العسكريين، ثم انتقلت عكر الى قيادة لواء المشاة الحادي عشر في ضبيه، فقيادة فوج المدرعات في صربا.

وتحدثت وزيرة الدفاع خلال الجولة، فأكدت أن "الجيش اللبناني أثبت بعد خمسة أشهر على الإنفجار الأليم، أنه على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وقد قام بكل المهام الموكلة اليه على أكمل وجه". وقالت: "لقد لبى الجيش نداء الواجب بحماية المواطنين ومساعدتهم، كما قام بحفظ الأمن والإستقرار في البلاد، في ظل التظاهرات والظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة، إضافة الى تداعيات إنفجارالمرفأ".

وشكرت الجيش "قيادة وضباطا وعسكريين، على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية"، مشددة على أن "الثقة بالمؤسسة العسكرية هي الضمانة لقيام لبنان"، متمنية للجميع "أعيادا سعيدة، وعاما أفضل". كما حيت أرواح الشهداء وعائلاتهم وأهلهم، آملة "الشفاء العاجل للجرحى الذين لا يزالون يعانون جراء الإصابات".

واطلعت وزيرة الدفاع من الضباط المسؤولين في كافة المراكز على أوضاعهم، مشددة على "أهمية التضامن والعمل لتخطي المرحلة الراهنة".

واستمعت الى شرح مفصل في كل مركز عن المهمات التي يقوم بها، وما تم تحقيقه خلال العام 2020، ووعدت بالعمل على تلبية المطالب المحقة، متمنية الإلتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا. كما أكدت على "البقاء حكومة وقيادة وشعبا الى جانب الجيش من أجل الدفاع عن لبنان وحمايته".

وقد دونت عكر كلمات شكر في السجلات الذهبية، وقدمت لقادة الألوية والمراكز التي زارتها هدية تذكارية، عبارة عن شمعة وضع عليها شعار الجيش، متمنية أن "تنير أيامهم وأيام عائلاتهم في زمن الأعياد".