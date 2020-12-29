15
o
بيروت
20
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
20
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الصحة عرض مع البنك الدولي مشاركته في تأمين اللقاح وتجهيز المستشفيات
Lebanon 24
29-12-2020
|
19:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عصر اليوم في مكتبه في وزارة الصحة العامة، اجتماعا مع المدير الإقليمي في دائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار، تم خلاله الإتفاق على مشاركة ومواكبة البنك الدولي لتأمين لقاح فايزر من ضمن قرض البنك ودرس إمكان تأمين هبة من اللقاح لتغطية أشمل للمقيمين على الأراضي اللبنانية.
ولفت وزير الصحة الى "أهمية التعاون القائم مع البنك الدولي لخدمة المجتمع اللبناني والمجتمعات التي يستضيفها لبنان"، منوها ب"الدعم التقني واللوجستي الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه في مشاركة اللجنة الوطنية المكلفة الإشراف على إدارة اللقاح لضمان شفافية توزيع اللقاحات وتغطية كافة المقيمين على الأراضي اللبنانية".
كما أوضح أنه "تم تقييم مرحلة تجهيز المستشفيات الحكومية بأسرة عناية فائقة واستكمال الأعمال لتجهيز الأسرة المئة المقررة سابقا، فضلا عن التحضير للمرحلة الأخيرة المتضمنة مئة سرير إضافي للعناية الفائقة على أن تصل المعدات ابتداء من منتصف كانون الثاني 2021 حيث سيبلغ العدد الإجمالي لأسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية مع إنجاز التحضيرات اللوجستية في منتصف شباط أربعمئة سرير. وبذلك، تكون وزارة الصحة العامة قد استكملت خطتها لتجهيز المستشفيات الحكومية بأعداد إضافية من أسرة العناية الفائقة لم تكن ملحوظة سابقا".
واشار الوزير حسن في هذا السياق إلى أن "الإرتفاع الحاصل في أعداد الإصابات بكورونا يتطلب سرعة في التخطيط واتخاذ القرارات والمواكبة الحثيثة لضمان الشفافية والفعالية في تنفيذها".
كومار
بدوره، وصف كومار الاجتماع بأنه كان "جيدا جدا"، منوها ب"الشراكة القوية القائمة مع وزارة الصحة العامة"، لافتا إلى أن "دعم الوزارة في الاستجابة لجائحة كورونا هو واحد من مجالات التعاون".
وأضاف: "ان البنك الدولي الذي يقدم الدعم لاستقدام بدلات الحماية الشخصية، يعمل كذلك على تجهيز المستشفيات بغرف العناية الفائقة لتأمين الإهتمام بذوي الحالات الحرجة".
وتابع كومار: "ان الاجتماع تناول دعم البنك الدولي للبنان لشراء لقاح فايزر وتأمينه بالدرجة الأولى للعاملين الطبيين الموجودين في الخطوط الأمامية لمواجهة اللقاح"، وقال كومار: "إن البلاد تمر في مرحلة صعبة جدا وأكدت لوزير الصحة العامة التعاون الكامل من قبل البنك الدولي في مواجهة الجائحة، ونحن هنا للدعم والمساعدة اللذين سنواصلهما في العام الجديد".
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء يسجّل ارتفاعا صباح اليوم
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يسجّل ارتفاعا صباح اليوم
10:30 | 2020-12-29
29/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء مرعوبون: لعبة خطيرة بالسوق السوداء والدولار إلى مستويات خيالية
Lebanon 24
خبراء مرعوبون: لعبة خطيرة بالسوق السوداء والدولار إلى مستويات خيالية
07:03 | 2020-12-29
29/12/2020 07:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة تقترب: لبنان سيدفع ثمناً باهظاً.. دفعةُ عقوباتٍ أميركية تشمل المنظومة كلها!
Lebanon 24
عاصفة تقترب: لبنان سيدفع ثمناً باهظاً.. دفعةُ عقوباتٍ أميركية تشمل المنظومة كلها!
06:36 | 2020-12-29
29/12/2020 06:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من الأمن العام للأجانب في لبنان.. هل تنطبق عليكم هذه الشروط؟
Lebanon 24
بيان من الأمن العام للأجانب في لبنان.. هل تنطبق عليكم هذه الشروط؟
11:31 | 2020-12-29
29/12/2020 11:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في ملهى في البترون.. اصابات وهروب (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير في ملهى في البترون.. اصابات وهروب (فيديو)
12:25 | 2020-12-29
29/12/2020 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:03 | 2020-12-30
جمود في الملف الحكومي.. والإتّصالات الخارجية متوقّفة
00:57 | 2020-12-30
مبادرة ماكرون ما زالت حاضرة
00:18 | 2020-12-30
صدمة مُضحكة
00:13 | 2020-12-30
من يُعيد وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط؟
00:02 | 2020-12-30
حزمة عقوبات جديدة قبل انتهاء ولاية ترامب
23:28 | 2020-12-29
نديم الجميّل: باتت الاضاءة على الظلم جريمة يحاكم عليها قضاء العهد القوي
فيديو
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
15:00 | 2020-12-29
30/12/2020 03:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة صيدلية في زحلة والاعتداء على صاحبها.. والكاميرات شاهدة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة صيدلية في زحلة والاعتداء على صاحبها.. والكاميرات شاهدة (فيديو)
09:50 | 2020-12-29
30/12/2020 03:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قراصنة يخترقون "القرض الحسن".. ويسربون معلومات عن المودعين وأموالهم (فيديو)
Lebanon 24
قراصنة يخترقون "القرض الحسن".. ويسربون معلومات عن المودعين وأموالهم (فيديو)
07:51 | 2020-12-29
30/12/2020 03:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact