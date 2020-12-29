حادث مروّع في الأوزاعي بين شاحنة وآلية للجيش اللبناني (صور)

أفادت معلومات صحافية عن حادث سير مروّع وقع على طريق الأوزاعي بين شاحنة وآلية للجيش اللبناني من دون تفاصيل إضافية.



وكانت غرفة التحكم المروري قد أفادت عن حركة سير كثيفة على اوتوستراد الكوستا برافا باتجاه خلدة بسبب الحادث المروري لافتة الى أن عناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة.