فرنجية يردّ بعنف على جعجع: جد يلي استحوا كورنوا

ردّ النائب طوني فرنجية بعنف على الكلام الأخير لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر وقال: قد يكون من الحكمة ان يتحفّظ من وقَّع على اتفاقية معراب عن لغة الانتقاد و ان يراجع اخطاءه فلسنا نحن من أعلنّا و في ذكرى شهدائنا ان "الحل هو بوصول العماد عون الى سدة الرئاسة.."احترموا عقول الناسجد يلي استحوا كورنوا