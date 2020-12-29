لبنان

اجتماع لفعاليات الكحالة بعد جريمة قتل جو بجاني.. وهذا ما طالب به!

Lebanon 24
29-12-2020 | 20:37
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تداعت فعاليات بلدة الكحالة الى إجتماع في مركز بلدية الكحاله مساء اليوم، في حضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير ورؤساء البلدية السابقين ورؤساء الأحزاب والجمعيات الأهلية والعائلية والناشطين المدنيين، وذلك بعد مرور أسبوع على جريمة مقتل جو جورج بجاني في وضح النهار أمام منزله في وسط بلدته.

واشار المجتمعون في بيان الى انه "بعد إستعراض الأجواء والمراجعات والمعطيات من المراجع المختصة عن الجريمة، التي لم تؤدي حتى اليوم الى أي نتيجة ملموسة، تقرر ما يلي:
1- ابقاء الإجتماع مفتوحا لمتابعة المستجدات.
2- تأليف لجنة مصغرة لمواكبة ملف هذه الجريمة النكراء التي قضت مضجع كل لبناني وانتهكت كرامته وتركت لديه جرحا كبيرا وقلقا على حياته وسلامته.
3- إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في حينه وفقا للمعطيات التي قد تستجد.
4- نهيب بالمسؤليين الأمنيين والسياسيين والرسميين والمراجع الروحية تحمل المسؤولية الوطنية والأنسانية لوقف مسلسل الجرائم المتكررة والمجهولة الفاعل، لكي لا يضطر المواطن الى تحصيل حقوقه والدفاع عن نفسه بيده في ظل شريعة الغاب التي بدأت تتفشى في مجتمعنا ووطننا.
5- نطالب المراجع الأمنية والقضائية إعطاء الأولوية المطلقة لكشف الحقيقة ومعرفة من قتل جو جورج بجاني ببرودة أعصاب موصوفة، وتوقيف المجرمين وسوقهم إلى العدالة في أسرع وقت ودون تدخلات في مجريات التحقيق من أي نوع كان.
6- ان الكحاله التي تعودت دائما عبر تاريخها المجيد الدفاع عن الحق والحرية والشرعية لن تتوانى، لن تتخاذل ولن تستسلم لفقدان هيبة القانون على مستوى المؤسسات.
7- ليس لدينا أحكام مسبقة على أحد، لسنا بحالة عداء مع أحد ونشعر مع كل المواطنيين بخطورة الوضع في الوطن. لكننا لن نتساهل، لن نتوقف عن المطالبة بالوصول إلى حقوقنا وحقوق ضحايا الإجرام المنظم انتصارا للعدل والقانون والمؤسسات الشرعية".

وشكر المجتمعون "كل من تعاطف معهم من المرجعيات الدينية والمدنية ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي بالاستنكار أو الإدانة أو التعزية، ونتمنى ان تزول هذه الشدة عن عائلة جو وبلدة الكحاله والوطن بإحقاق عدالة القانون".
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