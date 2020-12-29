ماذا في جديد أرقام كورونا في مستشفى الحريري؟

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 و يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. - عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 635 فحصا.وفيه :

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 812 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.- حالات وفاة: صفر.