توقيف شبان لاقترابهم من السياج التقني في سهل الخيام

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 29/ 12/ 2020 قرابة الساعة 17.00، أوقفت دورية من مديرية المخابرات ثلاثة شبان لاقترابهم من السياج التقني في منطقة سهل الخيام وهم في حالة سكر ظاهر، وقد قامت قوات العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاههم.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.