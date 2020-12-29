ريفي: مشروع الحريري فشل وأيام سلاح حزب الله معدودة

أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي "انه لا يعير أي اعتبار للسلاح غير الشرعي، معتبرا أن سلاح حزب الله ايامه معدودة".

وردا على سؤال، في حديث له عبر قناة "الجديد" قال ريفي: "لا اراهن على سعد الحريري واعتبر ان مشروعه فشل".

ولفت إلى أن "عهد رئيس الجمهورية ميشال عون عهد جهنم وهو افسد عهد وافشل عهد والبلد صار جحيماً".

وقال إن لديه الجرأة للتجول في اسواق طرابلس، موجها الشكر الى رئيس الكتائب سامي الجميّل الذي زار اسواق المدينة ولقي الترحاب من أبنائها بخلاف غيره من الشخصيات السياسية."



وعن ثورة 17 تشرين، لفت ريفي، إلى انها "ثورة الجيل الثاني وليست ثورتنا وليس لنا الحق بقطف ثمارها" ، وأردف:" نحن نراهن عليها ونباركها", مضيفاً, "ثورة 17 تشرين عائدة بقوة وستنتصر".