لبنان

ريفي: مشروع الحريري فشل وأيام سلاح حزب الله معدودة

Lebanon 24
29-12-2020 | 23:19
A-
A+
Doc-P-779366-637448810544578799.jpg
Doc-P-779366-637448810544578799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي "انه لا يعير أي اعتبار للسلاح غير الشرعي، معتبرا أن سلاح حزب الله ايامه معدودة".
 
وردا على سؤال، في حديث له عبر قناة "الجديد" قال ريفي: "لا اراهن على سعد الحريري واعتبر ان مشروعه فشل".
 
ولفت إلى أن "عهد رئيس الجمهورية ميشال عون عهد جهنم وهو افسد عهد وافشل عهد والبلد صار جحيماً".
 
وقال إن لديه الجرأة للتجول في اسواق طرابلس، موجها الشكر الى رئيس الكتائب سامي الجميّل الذي زار اسواق المدينة ولقي الترحاب من أبنائها بخلاف غيره من الشخصيات السياسية."

وعن ثورة 17 تشرين، لفت ريفي، إلى انها "ثورة الجيل الثاني وليست ثورتنا وليس لنا الحق بقطف ثمارها" ، وأردف:" نحن نراهن عليها ونباركها", مضيفاً, "ثورة 17 تشرين عائدة بقوة وستنتصر".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:03 | 2020-12-30
00:57 | 2020-12-30
00:18 | 2020-12-30
00:13 | 2020-12-30
00:02 | 2020-12-30
23:28 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website