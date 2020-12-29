لبنان

نديم الجميّل: باتت الاضاءة على الظلم جريمة يحاكم عليها قضاء العهد القوي

Lebanon 24
29-12-2020 | 23:28
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غرّد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر "تويتر"، قائلاً: "باتت الاضاءة على الظلم ورفع الصوت ضد الشواذ، جريمة يحاكم عليها قضاء العهد القوي... اما الفاسدون ومصدّرو الارهاب ومورّدو الامونيوم، فيسرحون ويمرحون!
هزلت... كل التضامن مع لين طحيني".
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