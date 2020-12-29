نديم الجميّل: باتت الاضاءة على الظلم جريمة يحاكم عليها قضاء العهد القوي

غرّد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر "تويتر"، قائلاً: "باتت الاضاءة على الظلم ورفع الصوت ضد الشواذ، جريمة يحاكم عليها قضاء العهد القوي... اما الفاسدون ومصدّرو الارهاب ومورّدو الامونيوم، فيسرحون ويمرحون!هزلت... كل التضامن مع لين طحيني".