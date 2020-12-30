لبنان

من يُعيد وصل ما انقطع بين بعبدا وبيت الوسط؟

Lebanon 24
30-12-2020 | 00:13
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يتساءل دبلوماسي غربي عن الجهة التي ستعيد وصل ما انقطع، بعد اللقاء الأخير، بين بعبدا وبيت الوسط، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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