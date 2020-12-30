لبنان

جمود في الملف الحكومي.. والإتّصالات الخارجية متوقّفة

Lebanon 24
30-12-2020 | 01:03
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أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" أن "الجمود الحكومي الحاصل يصعب خرقه قبل تسجيل مساع أساسية وهي حتى الآن متوقفة"، لافتة إلى أن "الاتصالات الخارجية ولا سيما الفرنسية متوقّفة وغير معروف ما إذا كانت ستتحرك لاسيما على صعيد هذا الملف".
وأكدت أن "ما يسمعه المسؤولون اللبنانيون يقتصر على استمرار الرغبة  الفرنسية في الوقوف إلى جانب لبنان، على أن أي مسعى جديد لن يتظهر قريبا لأنه متروك لزيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت بعد تماثله للشفاء من جائحة كورونا إلا إذا بدل رأيه".

وأعلنت المصادر إن "كل تأخير في الملف الحكومي له تداعياته في حين أن المساعدات الدولية المطلوبة في حال إنجازه الاصلاح   ليس معروفاً مصيرها بعد".
المصدر: اللواء
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