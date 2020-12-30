خطر متفاقم

يرى زعيم سياسي أنّ الأوضاع الاقتصادية ستكون أخطر بكثير في السنة المقبلة عما هي عليه اليوم، لأنّ الأجواء تؤكد أنّ الدول المانحة لن تقدّم أي دعم إلا بشروط سياسية.