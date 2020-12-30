مدارس مهددة

تسعى بعض المؤسسات التربوية إلى الاستمرار في التعليم وتجنّب الإقفال نظراً إلى ما يرتّب عليها ذلك من إفلاس مالي، وبعضها يلوح بالاقفال النهائي اذا ما تفاقمت الاوضاع.