لبنان

مدارس مهددة

Lebanon 24
30-12-2020 | 04:59
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تسعى بعض المؤسسات التربوية إلى الاستمرار في التعليم وتجنّب الإقفال نظراً إلى ما يرتّب عليها ذلك من إفلاس مالي، وبعضها يلوح بالاقفال النهائي اذا ما تفاقمت الاوضاع.
 
المصدر: النهار
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