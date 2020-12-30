صفقة لطمس الحقائق

خلال مرحلة التحقيق في اختلاسات الأمن العام ووجود المؤهل فرحات (الذي تم تحميله المسؤولية وحيداً) في السجن، زاره عميد عارضاً عليه صفقة يعترف بموجبها باختلاس نحو 900 مليون ليرة من أصل المليارات المختلسة، وتنتهي القصة بعقوبة مسلكية من دون مراجعة النيابة العامة، فرفض فرحات العرض على طريقة "عليي وعلى اعدائي"، حينها أبلغت النيابة بالأمر.