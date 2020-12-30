رواتب من دون عمل

بالرغم من توقف بعض مشاريع السدود المموّلة من الصناديق الدولية واتفاقيات القروض بسبب تعثر التنفيذ، لا يزال عدد هائل من المحظيين المعيّنين في لجان الإشراف على هذه المشاريع يتقاضون مخصصات شهرية بآلاف الدولارات.