لبنان

رواتب من دون عمل

Lebanon 24
30-12-2020 | 04:59
A-
A+
Doc-P-779402-637449016894116541.jpg
Doc-P-779402-637449016894116541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من توقف بعض مشاريع السدود المموّلة من الصناديق الدولية واتفاقيات القروض بسبب تعثر التنفيذ، لا يزال عدد هائل من المحظيين المعيّنين في لجان الإشراف على هذه المشاريع يتقاضون مخصصات شهرية بآلاف الدولارات.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
الترسيم يتعقّد.. لبنان يتهم بومبيو ببيان "سياسي" وينفي إيداع خرائط حدوده لدى الأمم المتحدة
lebanon 24
30/12/2020 23:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات بحرينية اخترقت الأجواء القطرية.. والدوحة تتوجّه لمجلس الأمن والأمم المتحدة
lebanon 24
30/12/2020 23:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: لا تفاوض على صواريخنا الباليستية
lebanon 24
30/12/2020 23:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي ينهي ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور اعتبارا من 31 كانون الاول 2020
lebanon 24
30/12/2020 23:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24

السدود

الأمم المتحدة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:41 | 2020-12-30
22:38 | 2020-12-30
22:23 | 2020-12-30
22:10 | 2020-12-30
21:28 | 2020-12-30
21:25 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website