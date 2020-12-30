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لبنان
الدفاع المدني: 2500 متطوّع ينتظرون التثبيت
Lebanon 24
30-12-2020
|
05:58
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كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن" في موسم الأعياد تحية الى من يضع روحه على كفه ليحافظ على أرواحنا وأعيادنا، تحية الى أبطال رفعوا العاصمة المنكوبة على أيديهم حين نادتهم بصوتها الجريح، فدخلوا النار بلا تردّد لإنقاذ من هُم في قلب النار، وحفروا الردم بأظافرهم "لإنقاذ من بقوا أحياء، والتفتيش عن مفقودين ملأت دموع ذويهم الساحات"، تحية الى الدفاع المدني إدارة ورجالاً، الذين على الرغم من كل الصعوبات المادية والظلم اللاحق بهم، استمروا في أداء مهماتهم بشجاعة وتصميم.
شجرة الميلاد التي اعتاد الدفاع المدني ان يرفعها كل عام جاءت مختلفة هذه السنة حملت بدل الأمنيات تضحيات وآلاماً وبدل الفرح بطولات وتحديات. لم تتزين بالأضواء والشرائط كعادتها ولم تزهُ أغصانها ببطاقات المعايدة بل "تزينت بلباس الميدان المكتوي بالنار والتفت بخراطيم المياه التي اخمدت الحرائق وحملت مشاعر محبّي الدفاع المدني عبر سطور أرسلوها خصيصاً لتبقى شاهدة على عواطفهم نحو الأبطال". شجرة رفعت قريباً من مكان انفجار الرابع من آب لتكون تجسيداً لرسالة أفراد يبذلون "حياة مقابل حياة بلا سؤال ولا تردد".
في ختام العام أردنا ان نقوم بجردة مع المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار لنطلع منه على واقع الدفاع المدني اليوم في ظل الصعوبات المادية التي يعانيها ونسأله عن بطولات سطرت وإنجازات كتبت لتخفف من مصاب بيروت إثر انفجار الرابع من آب..
بداية نسأل العميد خطار كيف كان حضور الدفاع المدني على الأرض بعد انفجار الرابع من آب، فيجيبنا بأنه منذ اللحظات الأولى التي تلت الإنفجار، إستُنفرت مراكز الدفاع المدني المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وبدأت بالتوافد الى موقع الانفجار وفقاً لمدى قربها منه جغرافياً، وبالتوازي مع تنسيق المناطق بدأت عمليات إنقاذ الجرحى السطحيين. وخلال وقت قصير استُقدمت التعزيزات من المراكز في مختلف المناطق (صور، البقاع...). وقد تمت معالجة ما يتجاوز الـــ 650 جريحاً في موقع الإنفجار والمناطق المتضررة، ونُقل ما يقارب 310 جرحى ومرضى الى المستشفيات. أما على صعيد الإطفاء فقد تم إخماد 30 حريقاً. وسُجِّل تنفيذ 145 مهمة بحث وإنقاذ. وتم مسح حوالى 173 موقعاً للتفتيش عن مصابين وحتى الساعة لا تزال عمليات البحث والإنقاذ، براً وبحراً، مستمرة ولن تتوقف الا بأمر من قيادة الجيش.
لم يكن سهلاً على الدفاع المدني التعامل مع كارثة بهذا الحجم، فحتى أكبر الدول ترتبك وتتضعضع وتستنفر كل قواها للتعامل مع كوارث كهذه، فكيف استطاع الدفاع المدني تلبية كل المهام التي نتجت عن الانفجار والاستمرار بتلبية مهامه الإنقاذية المعتادة ؟
في المقابل يبقى ملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني موضوعاً على الرف في ظل أزمة لبنان المالية الحادة. والعائق الأساسي الذي يحول دون استكماله هو توفير الإعتمادات المالية اللازمة. ثمة حوالى2500 متطوع يستوفون الشروط القانونية المطلوبة لخوض مباريات التثبيت، ونحن، يؤكد العميد خطار، بحاجة إلى 80 مليار ليرة لبنانية تقريباً، للتمكن من تغطية رواتبهم. لقد تم رصد مبلغ 25 مليار ليرة لبنانية من قبل المجلس النيابي ضمن موازنة العام 2020 لهذا الهدف. لكن هذا المبلغ لا يفي بالغرض، ويؤدي إلى إجحاف في حق المتطوعين والإدارة، لأنه لا يغطي إلا نسبة 25% فقط، وهي أقل من الحاجة المطلوبة خاصة وأن القانون حدّد إجراء مباراة وحيدة لمرة واحدة. لذلك ما زلنا نعمل على تأمين الاعتمادات اللازمة تمكيناً من تحقيق الهدف الذي من أجله وضع القانون رقم 289/2014.
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المصدر: نداء الوطن
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