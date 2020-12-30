بعد المعلومات التي اوردها تقرير FBI عن ان انفجار المرفأ نجم عن 500 طن من الأمونيوم فقط، كان تعليق أحد المسؤولين في تيار سياسي حاكم مثار سخرية من المعنيين، وفق ما ورد في "النباء الالكترونية".