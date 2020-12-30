لبنان

تعليق أحد المسؤولين في تيار سياسي حاكم مثار سخرية

Lebanon 24
30-12-2020 | 06:03
A-
A+
Doc-P-779409-637449052026997296.jpg
Doc-P-779409-637449052026997296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد المعلومات التي اوردها تقرير FBI عن ان انفجار المرفأ نجم عن 500 طن من الأمونيوم فقط، كان تعليق أحد المسؤولين في تيار سياسي حاكم مثار سخرية من المعنيين، وفق ما ورد في "النباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
مواضيع ذات صلة
وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية: الوجود السوري وأزمة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت عوامل زادت في الضغط على الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
30/12/2020 23:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ديفيد مالباس: البنك الدولي مستعد لمساعدة اللبنانيين والمؤسسات في لبنان، بالمساهمة مع مؤسسات ودول أخرى، ونؤكد الإلتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لاعادة اعمار مرفأ بيروت بشكل افضل
lebanon 24
30/12/2020 23:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
30/12/2020 23:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: ثلاثة أشهر ونصف مضت على كارثة انفجار مرفأ بيروت ولا يزال لبنان والعالم بانتظار نتائج التحقيق؛ ومع احترامنا الكامل لسرية التحقيق التي يفرضها القانون، ولاستقلالية القضاء العدلي، فإنني، ومن موقعي، أدعو الى الإسراع فيه من دون التسرّع
lebanon 24
30/12/2020 23:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مرفأ بيروت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:41 | 2020-12-30
22:38 | 2020-12-30
22:23 | 2020-12-30
22:10 | 2020-12-30
21:28 | 2020-12-30
21:25 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website